Помогите пожалуйста,ответить на тест
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Помогите пожалуйста,ответить на тест
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. C 2. а 3. с 4. с 5. а 6. в 7. с 8. с 9. е 10. с 11. D 12. a
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