Головним засобом вираження мети висловлювання речення є а)інтонація; в)повідомлення б)порядок слів у реченні; г) логічний наголос.
Українська мова
Головним засобом вираження мети висловлювання речення є а)інтонація; в)повідомлення б)порядок слів у реченні; г) логічний наголос.
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Головним засобом вираження мети висловлювання є а)інтонація
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