Найти точку пересичения графика функции y=4x-5 с осью 0y
Математика
Найти точку пересичения графика функции y=4x-5 с осью 0y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если график функции пересекает ось Ох, то точка имеет координаты (х,0). Подставим в фрпмулу функции у=0, получим 0=2х+4, откуда х=-2. Значит, первая точка имеет координаты (-2,0). Если график функции пересекает ось Оу, то точка имеет координаты (0,у). Подставим в формулу функции х=0, получим у=2*0+4, откуда у=4. Значит, вторая точка имеет координаты (0,4)Аналогично находим координаты точек ересечения графика второй функции. Получим точки (1, 0); (0, -4).
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