7x+9y+63=0 линейное уравнение
Алгебра
7x+9y+63=0 линейное уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х+9у+63=0 7х+9у=-63 удачиии!!!
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