7x+9y+63=0 линейное уравнение

Алгебра
7x+9y+63=0 линейное уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х+9у+63=0 7х+9у=-63 удачиии!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Почему атмосфера давление зависит от высоты?
Ответить
Английский язык
Пожалуйста переведиье
Ответить
Алгебра
Упростите невозможное выражение L А FЃ [email protected]_dЃPџ Є /•N ы n 1SPS0с%·пGҐс`Њћл¬! >@78=0 1 !8AB5<=0O ?0?:0 Ѓ 1SPS¦jc(=•ТµЦ АO...
Ответить
Математика
Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов в них поровну рассадили 270детей.Кроме детей в каждый автобус сели по двое взрослых. ...
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста решить эти задачи с полным решением и ответом!!!заранее огром??ое спасибо!!!
Ответить