Составте предложение обрастают, приложили, безоблачный, прикоснётся, нагорает, тростниковые, поглощяет

Гость: Гость:

1. С наступлением осени улицы обрастают желто-алыми листьями. 2. Мои друзья резво приложили подорожник к моей ранке, и я засмеялся. 3. Безоблачный день располагал к долгим прогулкам и душевным разговорам. 4. Как только он прикоснется к высокому искусству, жизнь его станет лучше. 5. Свеча нагорела, медленно растекаясь по шандалу. 6. Тростниковые веточки колыхались на ветру, двигаясь то вправо, то влево. 7. Грусть поглощает человека только тогда, когда рядом нет друга, который поддержит советом и развеселит. Удачи!