Вычисли сумму углов шестиугольника
Геометрия
Вычисли сумму углов шестиугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма всех углов в шестиугольнике ровна = 720, значит 720 делим на 6=120, также есть формула сумма всех кглов (в крадусах) = (количество углов - 2)*180 градусов В вашем случае: кол-во углов в шестиугольнике = (6-2)*180 = 4*180 = 720 градусов. ответ: 720
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