Подобрать наречие Сделала (зачем?) _________ .
Русский язык
Подобрать наречие Сделала (зачем?) _________ .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделала (зачем?) случайно, умышленно, неожиданно
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