Составом с данными словами предложения.Какими членами предложения являются суще??твительные? Ёж набрал ягод серый повстречался волк ему вежливо ёжик поздоровался с волком бросился ежа волк на он хотел отнять ягоды
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Составом с данными словами предложения.Какими членами предложения являются суще??твительные? Ёж набрал ягод серый повстречался волк ему вежливо ёжик поздоровался с волком бросился ежа волк на он хотел отнять ягоды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В жаркий день еж пошол набрать ягод ,Постречался серый волк ему ежик вежливо поздоровался с волком,Волк на бросился на ежа он хотел отнять ягоды
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Математика