Белая планария — свободноживущее животное передвигается с помощью А)биения ресн??чек Б)сокращения кожно-мускульного мешка В)движения жгутиков Г)биения ресничек и сокращения кожно-мускульного мешка
Биология
Белая планария — свободноживущее животное передвигается с помощью А)биения ресн??чек Б)сокращения кожно-мускульного мешка В)движения жгутиков Г)биения ресничек и сокращения кожно-мускульного мешка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего это Б сокращение кожно-мускульного мешка
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