Помогите составить сочинение на тему моряк

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Моряки Моряк — человек, который работает на транспортном или специальном судне или служит на корабле Военно-морского флота. Моряк это морская профессия. Моряк — общее определение занятия. В зависимости от выполняемых функций или специализации моряки могут быть разделены на более точные профессии, например: капитан, штурман, лоцман, матрос и т. д. В зависимости от того, в какую команду (службу, часть) моряки входят на судне или корабле, они принадлежат к этой или нескольким командам, например, палубной команде. Палубная команда готовит к эксплуатации грузовые трюмы и палубные механизмы – занимается смазкой, уборкой, покраской. Палубные офицеры прокладывают курс на картах, проверяют оборудование, тренируют экипаж, несут ходовую вахту в море и следят за погрузкой судна в порту. Моряк должен уметь плавать. Насколько хорошо? Плавать нужно уметь так, чтобы плыть самому и буксировать своего потерявшего сознание товарища. Каждые пять лет это проверяется, причем засекается время, за которое надо переплыть бассейн. Морякам нельзя быть безответственными: слишком многое им доверено. Люди на судне работают по графику «6 часов работы – 6 часов отдыха». В последние годы участились случаи пиратства и похищения людей – даже в Европе. Тем не менее оружие экипажам выдавать запрещено. Шланг для тушения пожара – это всё, что есть на судне из оборонительного арсенала. Образование Чтобы стать матросом или мотористом, достаточно окончить годичный курс мореходной школы. Ее выпускники обычно попадают на работу на российские суда. Желающим работать под иностранным флагом необходимо удовлетворительное знание английского и опыт работы. Те же, кто решил стать морским офицером, поступают на обучение в высшие мореходные учебные заведения, где учатся, набираясь опыта работы во время практики. Существуют также заочные отделения, где учатся уже работающие моряки. У выпускников морских вузов есть все шансы устроиться на работу прямо в иностранную компанию.