Алгебра 11 класс, помогите пожааалуйстаа, всем спасибо !

Алгебра
Алгебра 11 класс, помогите пожааалуйстаа, всем спасибо !
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Автор: Гость
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Гость:
В точках x=-5 и x=4 Ответ:2
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