Найдите значение выражения,выбирая удобный порядок вычислений (176+343)-243 1287-(487+164) (684+915)-484 971-(235+371) (259+101)-59 5393-(1393+158)
Математика
Найдите значение выражения,выбирая удобный порядок вычислений (176+343)-243 1287-(487+164) (684+915)-484 971-(235+371) (259+101)-59 5393-(1393+158)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
343-243+176=100+176=276 1287-487+164=800+164=964 684-484+915=200+915=1115 971-371+235=600+235=835 259-59+101=200+101=301 5393-1393+158=4000+158=4158
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