Дополните данный диалог

Английский язык
Дополните данный диалог
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
"Куда ни глянь - повсюду нищие" - так выразила свои впечатления королева Елизавета ??т поездки по стране. Как вы думайте, в чем причины большого ко...
Ответить
Математика
У родителей есть 2-е детей Коля и Оля. Коля младшее Мамы на 3 раза. а сестренка Оля мледше Коли на 4 раза. но на 24 лет старше Коли. сколько им лет?
Ответить
Алгебра
Алгебра 11 класс, помогите пожааалуйстаа, всем спасибо !
Ответить
Русский язык
Укажите формы гл. добудешь дождёшься обжечь рвётся гнётся поведёшься станешь тру??иться родиться. Помогите
Ответить
Алгебра
25a²(t+8)-(t-6)² решите срочно мне надо на завтра
Ответить