Прямі і переносні зна чення
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Прямі і переносні зна чення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переносне Золоті руки, дитино золота,кришталева вода. Пряме Золоте колосся, кришталева ваза.
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