ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ! Пожалуйста 2(4x+1)-x=7x+3
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ! Пожалуйста 2(4x+1)-x=7x+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(4х+1)-х=7х+3 8х+2-х=7х+3 8х-х-7х=3-2 х=1
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