Найдите объём шара,диаметр которого равен 12 см.
Математика
Найдите объём шара,диаметр которого равен 12 см.
Ответ(ы):
Гость:
Т.к V=4/3пи*R^3, то объем будет равен 904,78см^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
два воробья с разных сторон полетели к кормушке и через 10 с одновременно сели на н??ё. их скорости 25 м/с и 30 м/с. сколько метров было между воро...
Физика
Правильно что, с сообщающихся сосудах отношение высот столбов жидкостей, отсчиты??аемых от границы из раздела прямо пропорционально отношению их пл...
Математика
НАЙДИ ПЕРИМЕТР ПРЯМОУГОЛЬНИКА ЕСЛИ ЕГО ШИРИНА РАВНА 20 СМ А ДЛИНА 3 ДМ РЕЗУЛЬТАТ ЗА??ИШИТЕ В ДЕЦИМЕТРАХ
История
Можно ли считать что выбор христианской веры и крещение Руси по греческо-византийскому образцу были сделаны Владимиром случайно?