Найдите обособленные второстепенные члены предложения,подчеркните знаки препин??ния,в скобках укажите ,какие члены обособлены,почему,чем выражены. За кормой ничего не было видно кроме плавно вздымающихся и опускающихсч волн. С ...

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Найдите обособленные второстепенные члены предложения,подчеркните знаки препин??ния,в скобках укажите ,какие члены обособлены,почему,чем выражены. За кормой ничего не было видно кроме плавно вздымающихся и опускающихсч волн. С наступлением ночи слева от нас на ветке мыса приветливо замигал одинокий маяк.Звезды нетленно сияли за окном умножая красоту ночи.На землю пала обильная роса верный признак хорошей погоды завтра.Мы измученные и обессиленные едва передвигали ноги.Над озером потонувшем в темноте стояла мертвая тишина.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
,кроме плавно вздымающихся и опускающихся волн.  Обособленное дополнение. Оборот с предлогом  ,на ветке мыса,  Обособленное дополнение. уточняющий член предложения  ,умножая красоту ночи.  Обособленное обстоятельство. Деепричастный оборот роса - верный признак  Подлежащее (сущ) - сказуемое (сущ) ,измученные и обессиленные,  Обособленное определение. Прилагательные в пост позиции  ,потонувшем в темноте, Обособленное определение. Причастный оборот в пост позиции
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