У бидони було 34 л.молока.Писля того як кильком покупцям продалы по3 л молока,то в бидоне залышылось 13л молока.Скилтком покупцям продалы молоко?

Математика

У бидони було 34 л.молока.Писля того як кильком покупцям продалы по3 л молока,то в бидоне залышылось 13л молока.Скилтком покупцям продалы молоко?

Автор: Гость