У бидони було 34 л.молока.Писля того як кильком покупцям продалы по3 л молока,то в бидоне залышылось 13л молока.Скилтком покупцям продалы молоко?

Математика
У бидони було 34 л.молока.Писля того як кильком покупцям продалы по3 л молока,то в бидоне залышылось 13л молока.Скилтком покупцям продалы молоко?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семерым  34-13= 21 21/3=7
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