На открытую олимпиаду по матиматике из района приехали толко 342 школьника,потому ??то пр разным причинам не смогли приехать 10% заявленных школников.Сколько школьников было зявлено на олимпиаду?
Математика
На открытую олимпиаду по матиматике из района приехали толко 342 школьника,потому ??то пр разным причинам не смогли приехать 10% заявленных школников.Сколько школьников было зявлено на олимпиаду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
342 -90% х -100% 342*100:90= 3420:9=380 Ответ: 380 школьников было зявлено на олимпиаду
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