На открытую олимпиаду по матиматике из района приехали толко 342 школьника,потому ??то пр разным причинам не смогли приехать 10% заявленных школников.Сколько школьников было зявлено на олимпиаду?

Математика
На открытую олимпиаду по матиматике из района приехали толко 342 школьника,потому ??то пр разным причинам не смогли приехать 10% заявленных школников.Сколько школьников было зявлено на олимпиаду?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
342 -90% х -100% 342*100:90= 3420:9=380 Ответ: 380 школьников было зявлено на олимпиаду
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Метафори в поезії Євшан-зілля
Ответить
Русский язык
Выполните морфологический разбор слов: легче и крепчайшее
Ответить
История
Какие преимущества давало римское гражданство и какие обязательства оно наклады??ало на человека?
Ответить
Литература
Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря. Розмір 1 сторінка, ТЕРМІНОВО!!!!
Ответить
Русский язык
Придумайте любые глаголы п.в н.в б.в пожалуйста помогите
Ответить