На открытую олимпиаду по матиматике из района приехали толко 342 школьника,потому ??то пр разным причинам не смогли приехать 10% заявленных школников.Сколько школьников было зявлено на олимпиаду?

Математика

На открытую олимпиаду по матиматике из района приехали толко 342 школьника,потому ??то пр разным причинам не смогли приехать 10% заявленных школников.Сколько школьников было зявлено на олимпиаду?

Автор: Гость