Какие преимущества давало римское гражданство и какие обязательства оно наклады??ало на человека?

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Права римского гражданина сильно менялись с течением времени, кроме того, они зависели от социального статуса личности и её заслуг перед государством. Римское право периода Республики предусматривало следующие основные права римского гражданина: Право голосовать в народном собрании. Практически отмерло в I в. до н. э. Право гражданской и военной службы. Полное право собственности и заключения сделок. Понятие о котором было разработано в III в. до н. э. Использовалось при разрешении споров между римскими гражданами и иностранцами . Право на законный брак. Право сохранения полного римского гражданства при переезде в полис сопоставимого статуса, то есть в римские колонии и провинции. Аналогичные права имели латинские граждане. Если гражданин переезжал в латинскую колонию или зависимое царство, его статус понижался до уровня латинского гражданина. Иммунитет от местных правовых норм и законов. Право на предъявление судебных исков. Право на суд (в том числе и на самозащиту). Право на обжалование судебных решений, в том числе в суде нижестоящих инстанций. К римскому гражданину не могли быть применены пытки и телесные наказания, а также смертная казнь в случае государственной измены. Не распространялось на военнослужащих в период несения действительной службы. Обвиняемый в государственной измене римский гражданин имел право на суд в Риме.