Объясните природу химической связи в соединениях : CCl4; Na2S; H2O; Br2
Химия
Объясните природу химической связи в соединениях : CCl4; Na2S; H2O; Br2
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СCI4 - ковалентная полярная Na2S-ионная H2O-ковалентная полярная Br2- ковалентная неполярная
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