Придумайте любые глаголы п.в н.в б.в пожалуйста помогите

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Придумайте любые глаголы п.в н.в б.в пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
П. в.  бежал  лежал  пил  бил  лил  н.в. бежит лежит пьет бьет льет б.в. будешь бежать  будешь лежать будешь пить будешь бить будешь лить
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