Придумайте любые глаголы п.в н.в б.в пожалуйста помогите
Русский язык
Придумайте любые глаголы п.в н.в б.в пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
П. в. бежал лежал пил бил лил н.в. бежит лежит пьет бьет льет б.в. будешь бежать будешь лежать будешь пить будешь бить будешь лить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Ученик знал ответы на 15 вопросов из 20,которые предлагались к зачету .Ответа на1й попавшийся на зачете вопрос он не знал .Какова вероятность того,...
Геометрия