Помогите пожалуйста!! Нужно решить систему уравнений : (x-2)(x-3)=0; x^2+2xy-y^2=5
Алгебра
Помогите пожалуйста!! Нужно решить систему уравнений : (x-2)(x-3)=0; x^2+2xy-y^2=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{ (x - 2)(x - 3) = 0 { x² + 2xy - y² = 5 ⇔ { [ x = 2 { [ x = 3 { x² + 2xy - y² = 5 ⇔ [ { x = 2 [ { 4 + 4y - y² = 5 [ [ { x = 3 [ { 9 + 6y - y² = 5 ⇔ [ { x = 2 [ { y² - 4y + 1 = 0 [ [ { x = 3 [ { y² - 6y - 4 = 0 ⇔ [ { x = 2 [ { [ y = 2 + √3 [ { [ y = 2 - √3 [ [ { x = 3 [ { [ y = 3 + √13 [ { [ y = 3 - √13 Ответ: (2; 2 + √3); (2; 2 - √3); (3; 3 + √13); (3; 3 - √13)
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