Велосипедист проїхав велотреком чотири круги. Перші два круги він проїхав зі швидкістю 48 км/год, а решту — зі швидкістю 42 км/год. Обчисліть середню швидкість спортсмена на всьому шляху.

Физика

Велосипедист проїхав велотреком чотири круги. Перші два круги він проїхав зі швидкістю 48 км/год, а решту — зі швидкістю 42 км/год. Обчисліть середню швидкість спортсмена на всьому шляху.

Автор: Гость