Велосипедист проїхав велотреком чотири круги. Перші два круги він проїхав зі швидкістю 48 км/год, а решту — зі швидкістю 42 км/год. Обчисліть середню швидкість спортсмена на всьому шляху.
Физика
Велосипедист проїхав велотреком чотири круги. Перші два круги він проїхав зі швидкістю 48 км/год, а решту — зі швидкістю 42 км/год. Обчисліть середню швидкість спортсмена на всьому шляху.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 + 42 : 2 = 45 км\год
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