Найдите ОДЗ f(x)=√2-3x+2(под корнем только 2-3x)
Математика
Найдите ОДЗ f(x)=√2-3x+2(под корнем только 2-3x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-3х больше или равно 0. Следовательно, ОДЗ: х меньше или равен двух третьих, то есть интервал от минус бесконечности до двух третьих, закрытый справа.
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