Найдите орфограмму безударная гласная в окончаниях имен сущ. Объясни правописание (падеж,склонение). Я шел из леса по большой дороге. Был весенний теплый день. В вышине неба пели птицы.В полях зеленела травка.На пашне шумели тр...
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Найдите орфограмму безударная гласная в окончаниях имен сущ. Объясни правописание (падеж,склонение). Я шел из леса по большой дороге. Был весенний теплый день. В вышине неба пели птицы.В полях зеленела травка.На пашне шумели трактора.Они готовили землю к севу.Я перешел полянку и увидел у дороги скамейку.Она стояла около старой яблоньки. На скамейке моно было посидеть и отдохнуть.Ее сделали ребята соседней деревни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я шел из леса по большой дороге.(е - д.п.1 скл) Был весенний теплыйдень. В вышине (1 скл, П.п.)неба пели птицы.В полях зеленела травка.На пашне(1 скл.П.п.) шумели трактора.Они готовили землю к севу.Я перешел полянку и увидел у дороги (1 скл.Р.п.) скамейку.Она стояла около старой яблоньки.(1 скл,Р.п.) На скамейке (1 скл. П.п.)можно было посидеть и отдохнуть.Ее сделали ребята соседней деревни.(1 скл. Р.п,)
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