Найдите орфограмму безударная гласная в окончаниях имен сущ. Объясни правописание (падеж,склонение). Я шел из леса по большой дороге. Был весенний теплый день. В вышине неба пели птицы.В полях зеленела травка.На пашне шумели тр...

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Найдите орфограмму безударная гласная в окончаниях имен сущ. Объясни правописание (падеж,склонение). Я шел из леса по большой дороге. Был весенний теплый день. В вышине неба пели птицы.В полях зеленела травка.На пашне шумели трактора.Они готовили землю к севу.Я перешел полянку и увидел у дороги скамейку.Она стояла около старой яблоньки. На скамейке моно было посидеть и отдохнуть.Ее сделали ребята соседней деревни.

Автор: Гость