Найдите ошибки и запишите предложения в исправленном виде.В перовом и третьем примерах поместите причастные обороты до определяемого существительного,а в четвертом и шестом-после него.1)Росшие незабудки у ручья уже зацвели 2)...
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Найдите ошибки и запишите предложения в исправленном виде.В перовом и третьем примерах поместите причастные обороты до определяемого существительного,а в четвертом и шестом-после него.1)Росшие незабудки у ручья уже зацвели 2)Показавшееся солнце из-за туч осветило лес и поляну. 3)появившееся почки на деревьях сигнал или о наступившей весне 4)на пристани толпились ожидающие пассажиры посадки на катер 5)Молчаливо стоят одетые березы и клены листвой. 6)Широко разливаются наполняемые реки талой водой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незабудки,росшие у ручья,уже зацвели. Солнце,показавшееся из -за туч,осветило лес и поляну. Молчаливо стоят березы и клены,одетые листвой. Широко разливаются реки,наполняемые талой водой На пристани толптлись пассажиры,ожидающие посадки на катер. Появившиеся на деревьях почки сигналили о наступившей весне
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