Найдите периметр прямоугольника ,изображенного на рисунке.

Математика
Найдите периметр прямоугольника ,изображенного на рисунке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3а = 1/3*24=8 P=2(24+8)=64
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