Площадь прямоугольника 24 см квадратных Найдите вторую сторону и периметр прямоугольника если одна из его сторон равна 12 см

Математика

Площадь прямоугольника 24 см квадратных Найдите вторую сторону и периметр прямоугольника если одна из его сторон равна 12 см

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