Площадь прямоугольника 24 см квадратных Найдите вторую сторону и периметр прямоугольника если одна из его сторон равна 12 см
Математика
Площадь прямоугольника 24 см квадратных Найдите вторую сторону и периметр прямоугольника если одна из его сторон равна 12 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая сторона равна 24:12=2 перимерт (12+2)*2=28
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