Площадь прямоугольника 24 см квадратных Найдите вторую сторону и периметр прямоугольника если одна из его сторон равна 12 см

Математика
Площадь прямоугольника 24 см квадратных Найдите вторую сторону и периметр прямоугольника если одна из его сторон равна 12 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая сторона равна 24:12=2 перимерт  (12+2)*2=28
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