Найдите пять восьмых числа,пять двенадцатых кторого равны 160 Срочно зарание спасибо даю 48 баллов!
Математика
Найдите пять восьмых числа,пять двенадцатых кторого равны 160 Срочно зарание спасибо даю 48 баллов!
Ответ(ы):
Гость:
5/8х надо найти дано - 5/12х =160 х=160*12/5=384 5/8 от 384= 240
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