Найдите площадь круг,диаметр которого равен 10 см. Вот формула: S=пи*d/4. Как? Объясните!!! И как вы решаете,и как у вас так получилось! Пооожааалуйстаа! И вот это: запишите произведение суммы двух чисел а и b и их разности. Ум...

Математика

Найдите площадь круг,диаметр которого равен 10 см. Вот формула: S=пи*d/4. Как? Объясните!!! И как вы решаете,и как у вас так получилось! Пооожааалуйстаа! И вот это: запишите произведение суммы двух чисел а и b и их разности. Умоляю!!!

Автор: Гость