Найдите площадь круг,диаметр которого равен 10 см. Вот формула: S=пи*d/4. Как? Объясните!!! И как вы решаете,и как у вас так получилось! Пооожааалуйстаа! И вот это: запишите произведение суммы двух чисел а и b и их разности. Ум...

Математика
Найдите площадь круг,диаметр которого равен 10 см. Вот формула: S=пи*d/4. Как? Объясните!!! И как вы решаете,и как у вас так получилось! Пооожааалуйстаа! И вот это: запишите произведение суммы двух чисел а и b и их разности. Умоляю!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Т.к. R=10, то Д=2R=2*10=20 см S=π*d/4 = 3,14 * (20/4) = 3,14*5=15,7 см² (а+в)*(а-в)
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