Система x-3y=4 и -x+y=-8
Математика
Система x-3y=4 и -x+y=-8
Ответ(ы):
Гость:
Методом сложения получаем -2у=-4 у=2 х=4+3у=4+6=10
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