Решите задачу, составив уравнение. Один из катетов прямоугольного треугольника ??а 7 см меньше другого катета и на 8 см меньше гипотенузы. Найдите гипотенузу.
Алгебра
Решите задачу, составив уравнение. Один из катетов прямоугольного треугольника ??а 7 см меньше другого катета и на 8 см меньше гипотенузы. Найдите гипотенузу.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть первый катет равен х см Второй х+7 Гипотенуза равна х+8 Уравнение: x²+(x+7)²=(x+8)² x ²+x²+14x+49=x²+16x+64 x ²+x²+14x+49-x²-16x-64=0 x²-2x-15=0 D=-2²-4*-15=4+60=64=8² X₁=2+8/2=10/2=5 X₂=2-8/2=-6/2=-3(Не подходит т.к катет не может быть отрицательным) 5+7=12(2й катет) 5+8=13(гипратинуза)
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