Решите задачу, составив уравнение. Один из катетов прямоугольного треугольника ??а 7 см меньше другого катета и на 8 см меньше гипотенузы. Найдите гипотенузу.

Алгебра

Решите задачу, составив уравнение. Один из катетов прямоугольного треугольника ??а 7 см меньше другого катета и на 8 см меньше гипотенузы. Найдите гипотенузу.

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