Решите задачу выделяют три этапа математического моделирования. В первом баке бе??зина в 1,4 раза больше,чем Во втором. Если перелить из первого бака во второй 25л., то бензина в них окажется поровну.! Сколько всего бензина в о...
Математика
Решите задачу выделяют три этапа математического моделирования. В первом баке бе??зина в 1,4 раза больше,чем Во втором. Если перелить из первого бака во второй 25л., то бензина в них окажется поровну.! Сколько всего бензина в обоих баках?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть во втором баке x литров. Тогда в первом 1,4x литров. 1,4x-25=x+25 0,4x=50 x= 500/4=125 Ответ: В первом 175 Во втором 125
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
Математика