Решите задачу выделяют три этапа математического моделирования. В первом баке бе??зина в 1,4 раза больше,чем Во втором. Если перелить из первого бака во второй 25л., то бензина в них окажется поровну.! Сколько всего бензина в о...

Математика
Решите задачу выделяют три этапа математического моделирования. В первом баке бе??зина в 1,4 раза больше,чем Во втором. Если перелить из первого бака во второй 25л., то бензина в них окажется поровну.! Сколько всего бензина в обоих баках?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть во втором баке x литров. Тогда в первом 1,4x литров. 1,4x-25=x+25 0,4x=50 x= 500/4=125 Ответ: В первом 175 Во втором 125
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