Решите задачу выделяют три этапа математического моделирования. В первом баке бе??зина в 1,4 раза больше,чем Во втором. Если перелить из первого бака во второй 25л., то бензина в них окажется поровну.! Сколько всего бензина в о...

Математика

Решите задачу выделяют три этапа математического моделирования. В первом баке бе??зина в 1,4 раза больше,чем Во втором. Если перелить из первого бака во второй 25л., то бензина в них окажется поровну.! Сколько всего бензина в обоих баках?

Автор: Гость