Помагите если. Плжалуйста очень срночно
Математика
Помагите если. Плжалуйста очень срночно
Ответ(ы):
Гость:
Выбежала из(чего?) норки (1 скл, Р.п.) песня у ( кого?) соловушки ( 1 скл Р.п) обсудить после (чего?) спектакля (2 скл Р.п) выслушал (кого?) командира (2 скл Р.п) выглянуло из-за( чего?) облака (2 скл Р.л) идти мимо ( чего?) пустоши ( 3 скл. Р.п) зависит от (чего?) скорости ( 3 скл Р.п) Лазейка для (кого?) мыши (3 скл Р.п)
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