Помагите если. Плжалуйста очень срночно

Гость: Гость:

Выбежала из(чего?) норки (1 скл, Р.п.) песня у ( кого?) соловушки ( 1 скл Р.п) обсудить после (чего?) спектакля (2 скл Р.п) выслушал (кого?) командира (2 скл Р.п) выглянуло из-за( чего?) облака (2 скл Р.л) идти мимо ( чего?) пустоши ( 3 скл. Р.п) зависит от (чего?) скорости ( 3 скл Р.п) Лазейка для (кого?) мыши (3 скл Р.п)