Найди имя сущ. по его признакам: м.р., в ед.ч., в пр.п. 1) по скрипу. 2) в башне 3) под кустом 4) на огороде

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Найди имя сущ. по его признакам: м.р., в ед.ч., в пр.п. 1) по скрипу. 2) в башне 3) под кустом 4) на огороде

Автор: Гость