Найди имя сущ. по его признакам: м.р., в ед.ч., в пр.п. 1) по скрипу. 2) в башне 3) под кустом 4) на огороде
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Найди имя сущ. по его признакам: м.р., в ед.ч., в пр.п. 1) по скрипу. 2) в башне 3) под кустом 4) на огороде
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ #4 На огороде это существительное мужского рода, единственного числа и в предложном падеже. Предыдущий ответ не верный. Так как под кустом - это творительный падеж.
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