Помогите срочно решить данную задачу, с подробным описанием. полидактилия, близорукость, и отсутствие малых коренных зубов передаются как доминантными аутосомными признаками. 1. какова вероятность рождения детей без аномалий ...

Биология

Помогите срочно решить данную задачу, с подробным описанием. полидактилия, близорукость, и отсутствие малых коренных зубов передаются как доминантными аутосомными признаками. 1. какова вероятность рождения детей без аномалий в семье где оба родителя страдают всеми тремя недостатками, но гетерозиготны по всем 3 парам генов? 2. определите вероятность рождения детей без аномалий в семье о которой известно: бабка по линии жены была шестипалой, а дед близорукий, ав отношении других признаков они нормальны, дочь унаследовала обе аномалии, бабка по линии мужа не имела малых коренных зубов, а имла нормальное зрение и пятипалую кисть, дед нормальный в отношении всех признаков, сын унаследовал аномалию матери

Автор: Гость