Помогите срочно решить данную задачу, с подробным описанием. полидактилия, близорукость, и отсутствие малых коренных зубов передаются как доминантными аутосомными признаками. 1. какова вероятность рождения детей без аномалий ...
Биология
Помогите срочно решить данную задачу, с подробным описанием. полидактилия, близорукость, и отсутствие малых коренных зубов передаются как доминантными аутосомными признаками. 1. какова вероятность рождения детей без аномалий в семье где оба родителя страдают всеми тремя недостатками, но гетерозиготны по всем 3 парам генов? 2. определите вероятность рождения детей без аномалий в семье о которой известно: бабка по линии жены была шестипалой, а дед близорукий, ав отношении других признаков они нормальны, дочь унаследовала обе аномалии, бабка по линии мужа не имела малых коренных зубов, а имла нормальное зрение и пятипалую кисть, дед нормальный в отношении всех признаков, сын унаследовал аномалию матери
Ответ(ы):
Гость:
А - полидактилия а - нормальная кисть В - близорукость в - нормальное зрение С - отсутствие малых коренных зубов с- нормальное количество зубов 1. АаВвСс х АаВвСс = А-В-С-(больной), ааВ-С-(больной), А-ввС-(больной), А-В-сс(больной), ааввС-(больной), А-ввсс(больной), ааВ-сс(больной), ааввсс(здоровый). 1/8 часть потомства может быть здоровой, тоесть 12,5% вероятность рождения полностью здорового ребенка. (Тире показывает что там может быть как доминантный ген) 2. Линия жены: ААввсс(бабка) х ааВВсс(дед) = АаВвсс(жена) линия мужа: ааввСС(бабка) х ааввсс(дед) = ааввСс(муж) АаВвсс х ааввСс = вероятность рождения так же 12,5% как и в предыдущей задаче, генотипы которые могут появиться те же.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Математика
Звукоряд of настройка друг другу вигляд не временно 2 poezda.net проходил в час 30 кіломе??рова друкує 42 кілометри через 12 поїзд Австрії цілісної...