Из пункта А в пункт В велосипедист проехал по одной дороге длинной 27 км, а обратно ??озращался по другой дороге, которая была короче первой на 7 км. Хотя на обратном пути велосипедист уменьшил скорость на 3 км/ч, он все же на ...
Алгебра
Из пункта А в пункт В велосипедист проехал по одной дороге длинной 27 км, а обратно ??озращался по другой дороге, которая была короче первой на 7 км. Хотя на обратном пути велосипедист уменьшил скорость на 3 км/ч, он все же на обратный путь затратил времени на 10 мин меньше, чем на путь из А в В. С какой скоростью ехал велосипедист из А в В?
Ответ(ы):
Гость:
Решение на фото))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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