По термохимическому уравнению реакции найдите исходную массу вступившего в реак??ию бутанола, если при этом выделяется 112,98 кДж. c4h9oh+6o2 = 4co2 + 5h2o + 836,052 кДж

Химия

По термохимическому уравнению реакции найдите исходную массу вступившего в реак??ию бутанола, если при этом выделяется 112,98 кДж. c4h9oh+6o2 = 4co2 + 5h2o + 836,052 кДж

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