По термохимическому уравнению реакции найдите исходную массу вступившего в реак??ию бутанола, если при этом выделяется 112,98 кДж. c4h9oh+6o2 = 4co2 + 5h2o + 836,052 кДж

Химия
По термохимическому уравнению реакции найдите исходную массу вступившего в реак??ию бутанола, если при этом выделяется 112,98 кДж. c4h9oh+6o2 = 4co2 + 5h2o + 836,052 кДж
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X g                                   112.98 kДж C4H9OH+6O2=4H2O+836.052кДж 74g                                 836.052  x=74·112.98÷836.052=10g
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