Вставь пропушенные буквы напиши проверочные слова .поставь знак ударение .Без д....ждя не растет трава. Р....сой окропились цветы на п ....лях.Несет меня л.....са за дальние л....са

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Вставь пропушенные буквы напиши проверочные слова .поставь знак ударение .Без д....ждя не растет трава. Р....сой окропились цветы на п ....лях.Несет меня л.....са за дальние л....са

Автор: Гость