Вставь пропушенные буквы напиши проверочные слова .поставь знак ударение .Без д....ждя не растет трава. Р....сой окропились цветы на п ....лях.Несет меня л.....са за дальние л....са

Русский язык
Вставь пропушенные буквы напиши проверочные слова .поставь знак ударение .Без д....ждя не растет трава. Р....сой окропились цветы на п ....лях.Несет меня л.....са за дальние л....са
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ДОждя-дождь,рОсой-росы,пОлях-полелИса-лисы,лЕса-лес
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если длинну одной стороны квадрата увеличить на 2см,а другую уменьшить на зсм.,то получится прямоугольник площадь которого на 13см2 меньше площади ...
Ответить
Литература
Алексей Николаевич Толстой фофка вопросы к тексту
Ответить
Английский язык
Always правильно произнести
Ответить
Русский язык
Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. Назови орфограмму выделенную цветом. Подтверди с помощью значков (приставка, корень, суффикс, окончание), ...
Ответить
Математика
Реши задачу. В одной книге 12 страниц, а в другой в 3 раза больше. На сколько страниц ??еньше в первой книге, чем во второй?
Ответить