Алексей Николаевич Толстой фофка вопросы к тексту

Литература
Алексей Николаевич Толстой фофка вопросы к тексту
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
За что Фофка пришёл к ним? (за шалости) Кто были на обоях помимо Фофки? (собачки) Сколько было Фофок? (шестнадцать) Чем они утихомирили Фофок? (канцелярскими кнопками)
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