Черты индустриального общества 1945-1970

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Черты индустриального общества История движется неравномерно, «скачками» , разрывы между эпохами очевидны, часто это революции разных типов. Общественно-исторический прогресс достаточно очевиден и может быть «измерен» посредством разных критериев. Общество стремится властвовать над природой, подчиняя ее и извлекая из нее максимально возможное. Основа экономики — институт достигшей высокого развития частной собственности. Право собственности рассматривается как естественное и неотъемлемое. Социальная мобильность населения высока, возможности социальных перемещений практически не ограничены. Общество автономно от государства, сложилось развитое гражданское общество. Автономия, свободы и права личности закреплены конституционно в качестве неотъемлемых и прирожденных. Отношения личности и общества строятся на началах взаимной ответственности. Важнейшими социальными ценностями признаны способность и готовность к изменениям, новациям. Для индустриального общества характерны резкий рост промышленного и сельскохозяйственного производства, невообразимый в предшествующие эпохи; бурное развитие науки и техники, средств коммуникации, изобретение газет, радио и телевидения; резкое расширение возможностей пропаганды; резкий рост населения, увеличение продолжительности его жизни; значительное повышение уровня жизни в сравнении с предыдущими эпохами; резкое повышение мобильности населения; сложное разделение труда не только в рамках отдельных стран, но и в международном масштабе; централизованное государство; сглаживание горизонтальной дифференциации населения (деление его на касты, сословия, классы) и рост вертикальной дифференциации (деление общества на нации, «миры» , регионы).