Реши уравнения. 1) а+26=40-8. 2)-12=13-3. 3)100-30-c=20. 4) x+20+15=90. 5)a+(34+26)=100. 6)y+20=80-(40+5). заран??е спасибо

Математика
Реши уравнения. 1) а+26=40-8. 2)-12=13-3. 3)100-30-c=20. 4) x+20+15=90. 5)a+(34+26)=100. 6)y+20=80-(40+5). заран??е спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) а + 26 = 32      а = 32 - 26      a = 6 2) b -12 = 10     b = 12 + 10    b = 22 3) 70 - c = 20      c = 50 4) x + 35 = 90      x = 90 -35      x = 55 5) a+ 60 = 100     a = 100 - 60     a = 40 6) y + 20 = 80 - 45     y +20 = 35     y = 35 - 20    y = 15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите пример с ошибкой и напишите правильную форму 1-построили катера 2-пара ц??пель 3-более тише 4-два ведра баклажанов
Ответить
Математика
Какая цифра пропущена в пустом окошечке ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Ответить
Алгебра
Упростите вырожение (3а-b)(a+2b)-(2a-b)(a-b)
Ответить
Обществознание
Вопрос 5 пожалуйста очень нада
Ответить
Другие предметы
Примеры критических ситуаций СРОЧНО!!!!!!!!!!!! КТО НИБУДЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ ??ПАСИБООО
Ответить