Реши уравнения. 1) а+26=40-8. 2)-12=13-3. 3)100-30-c=20. 4) x+20+15=90. 5)a+(34+26)=100. 6)y+20=80-(40+5). заран??е спасибо
Математика
Реши уравнения. 1) а+26=40-8. 2)-12=13-3. 3)100-30-c=20. 4) x+20+15=90. 5)a+(34+26)=100. 6)y+20=80-(40+5). заран??е спасибо
Ответ(ы):
Гость:
1) а + 26 = 32 а = 32 - 26 a = 6 2) b -12 = 10 b = 12 + 10 b = 22 3) 70 - c = 20 c = 50 4) x + 35 = 90 x = 90 -35 x = 55 5) a+ 60 = 100 a = 100 - 60 a = 40 6) y + 20 = 80 - 45 y +20 = 35 y = 35 - 20 y = 15
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