Примеры критических ситуаций СРОЧНО!!!!!!!!!!!! КТО НИБУДЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ ??ПАСИБООО

Гость: Гость:

Например: Терроризм (В здании заложена бомба) Дома (Может возникнуть пожар из-за неправильного обращения с бытовой техникой или неосторожное обращение с огнем) На улице ( Машины несутся с бешеной скоростью,не видя пешехода)