Примеры критических ситуаций СРОЧНО!!!!!!!!!!!! КТО НИБУДЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ ??ПАСИБООО
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Примеры критических ситуаций СРОЧНО!!!!!!!!!!!! КТО НИБУДЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ ??ПАСИБООО
Ответ(ы):
Гость:
Например: Терроризм (В здании заложена бомба) Дома (Может возникнуть пожар из-за неправильного обращения с бытовой техникой или неосторожное обращение с огнем) На улице ( Машины несутся с бешеной скоростью,не видя пешехода)
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