Помогите пожалуйста 2-3 задания !! даю 30 пк
Алгебра
Помогите пожалуйста 2-3 задания !! даю 30 пк
Ответ(ы):
Гость:
X^2-5x+6=0 D=25-4*6=1 x1=5+1/2=3 x2=5-1/2=2 Ответ: (2:3) /-это дробь 1)y^2-16=0 y2=16 y=4 Ответ:4 2)x^2-5x=0 D=25-4*0=корень 25=5 x1=5+5/2=5 x2=5-5/2=0 Ответ:(0:5) 3)x^2-6x+9=0 D=36-4*9=0 x=6/2=3 Ответ:3 4)3x^2-7x+4=0 D=49-12*4=1 x1=7+1/6=4/3 x2=7-1/6=1 Ответ:(1:4/3) x^2-3x+R=0 D=9-4*0=корень 9=3 x1=3+3/2=3 x2=3-3/2=0 Ответ:(0:3)
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