ОЧЕЕЕЕНЬ НАДО! Подставьте буквы и напишите ПРОВЕРОЧНЫЕ слова. пренебр...житель??ый, уж...сающий, ст...снительный; разоч...ровать, исс...кать, распор...диться, возр...дить, изм...нить; скр...пить листы — скр...петь перьями; ...

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ОЧЕЕЕЕНЬ НАДО! Подставьте буквы и напишите ПРОВЕРОЧНЫЕ слова. пренебр...житель??ый, уж...сающий, ст...снительный; разоч...ровать, исс...кать, распор...диться, возр...дить, изм...нить; скр...пить листы — скр...петь перьями; раск...лить железо — раск...лоть полено; не об...жать слабых — об...жать всю территорию; овл...деть знаниями, любимый препод...ватель, пол...тический компромисс, всеобщее пок...яние, ч...столюбивый человек, за...вление правительства, озн...меновать событие, российское гр...жданство.

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