ОЧЕЕЕЕНЬ НАДО! Подставьте буквы и напишите ПРОВЕРОЧНЫЕ слова. пренебр...житель??ый, уж...сающий, ст...снительный; разоч...ровать, исс...кать, распор...диться, возр...дить, изм...нить; скр...пить листы — скр...петь перьями; ...
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ОЧЕЕЕЕНЬ НАДО! Подставьте буквы и напишите ПРОВЕРОЧНЫЕ слова. пренебр...житель??ый, уж...сающий, ст...снительный; разоч...ровать, исс...кать, распор...диться, возр...дить, изм...нить; скр...пить листы — скр...петь перьями; раск...лить железо — раск...лоть полено; не об...жать слабых — об...жать всю территорию; овл...деть знаниями, любимый препод...ватель, пол...тический компромисс, всеобщее пок...яние, ч...столюбивый человек, за...вление правительства, озн...меновать событие, российское гр...жданство.
Ответ(ы):
Гость:
Пренебрежительный -небрежно, ужасающий (ужасно), стеснительный(тесно),разочаровать(чары), иссякать(иссякнет),распорядиться (распорядок), возродить(роды), изменить(измена),скрепить(скрепка)листы- скрипеть(скрип)перьями,раскалить(накал)железо- расколоть(колет)полено, не обижать(обида)слабых-обежать(бег) всю территорию,овладеть(власть) знаниями,любимый преподаватель(дать),политический(политика)компромисс, всеобщее покаяние(каяться), честолюбивый(честь)человек,заявление(заявка)правительства,ознаменовать(знамя)событие,российское гражданство(граждане).
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