Read the text and complete the sentences after it. Переведите пожалуйста текст!!!

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1 c 2 c Как ты здорово(Здоров ли ты). Ты счастлив Доктора гооврят большинство людей не поддерживают себя в форме и не счастливы. Но они знают ответы на эти проблемы. Бег это хорошо для тебя и бег это веесело! Раз в годд тысячи людей в Лондоне не остаются дома читать их воскресные газеты а идут в Най парк участвовать в соревах!Они приходят с друзьями , часто с близкими.Они -счастливые бегуны. Это люди различных профессий .Большинство из них работают в офисах и сидят перед компами весь день .Их работы не даёт им физ нарузки. Инженеры и доктора, медсёстры и банкиры думают это хорошо для них начать бегать. Бег это хорошо для твоего здоровья -говорят они. Ты начинаешь есть больше овощей и фруктов . Ты проводишь большинство времени на улице. И для тебя это тоже хорошо. Скоро ты поймёшь что не можешь жить без бега. Есть очень различные виды упражнений. Ты можешь заниматься плаваньем бегом ездой на велике или просто прогуливаться. Это всё тебе поможет если ты не поддерживаешь себя в форме!)