Какой корень в словах: синева, синий, посинеть
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Какой корень в словах: синева, синий, посинеть
Ответ(ы):
Гость:
Синева,синий,посинеть-корень син. Удачи!!!!!!!!
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