Одна бабочка-капустница отложила яиц в два раза больше другой и на 18 яиц меньше тр??тьей. Сколько яиц отложила каждая бабочка, если они вместе отложили 198 яиц? Ответы: 72,36,90 36,54,72 36,90,54
Математика
Одна бабочка-капустница отложила яиц в два раза больше другой и на 18 яиц меньше тр??тьей. Сколько яиц отложила каждая бабочка, если они вместе отложили 198 яиц? Ответы: 72,36,90 36,54,72 36,90,54
Ответ(ы):
Гость:
36, 54, 72 х+2х+2х+18=198 5х=180 х=36
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