Одна бабочка-капустница отложила яиц в два раза больше другой и на 18 яиц меньше тр??тьей. Сколько яиц отложила каждая бабочка, если они вместе отложили 198 яиц? Ответы: 72,36,90 36,54,72 36,90,54

Математика

Одна бабочка-капустница отложила яиц в два раза больше другой и на 18 яиц меньше тр??тьей. Сколько яиц отложила каждая бабочка, если они вместе отложили 198 яиц? Ответы: 72,36,90 36,54,72 36,90,54

Автор: Гость