Реши задачу. У портнихи было 37 м шёлка. Из них 5 м этой ткани у нее ушло на пошив костюма, а из оставшейся ткани портниха сшила 8 одинаковых платьев. Сколько метров шёлка пошло на одно платье?
Математика
Реши задачу. У портнихи было 37 м шёлка. Из них 5 м этой ткани у нее ушло на пошив костюма, а из оставшейся ткани портниха сшила 8 одинаковых платьев. Сколько метров шёлка пошло на одно платье?
Ответ(ы):
Гость:
37-5=32 м осталось 32/8=4м на одно платье
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