Реши задачу. У портнихи было 37 м шёлка. Из них 5 м этой ткани у нее ушло на пошив костюма, а из оставшейся ткани портниха сшила 8 одинаковых платьев. Сколько метров шёлка пошло на одно платье?

Математика

Реши задачу. У портнихи было 37 м шёлка. Из них 5 м этой ткани у нее ушло на пошив костюма, а из оставшейся ткани портниха сшила 8 одинаковых платьев. Сколько метров шёлка пошло на одно платье?

Автор: Гость